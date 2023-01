“Zaniolo non viene alla Fiorentina, un fenomeno ma senza testa per fare il calciatore, fatto un macello”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno della situazione Zaniolo, che qualche tifoso vorrebbe alla Fiorentina. Le sue parole:

“Zaniolo è un fenomeno ma lui da alla Fiorentina non viene, lui non ha la testa per fare il calciatore, Boskov diceva che la testa di un calciatore era buona solo per portare cappello, lui ha un cilindro, ha spinto per andare via dalla Roma senza avere nessuna squadra per andare via, Skriniar almeno ha il Psg, lui invece non ha nulla ed ha fatto un macello, non ha senso quello che ha fatto. Lui come Jovic, un fenomeno ma senza testa, comunque non verrebbe mai a Firenze”

