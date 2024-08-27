Yacine Adli è arrivato a Firenze, il francese si trova già al Viola Park, domani la firma
Il francese di origini algerine firmerà domani il contratto e potrà mettersi subito a disposizione di Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 00:15
Come riportato pochi minuti fa dai canali ufficiali della Fiorentina il centrocampista ex Milan è già al Viola Park per unirsi alla squadra. Domani la firma sul contratto e l'inizio della sua nuova avventura in maglia viola
Romano: “Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni
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