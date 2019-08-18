"Vogliamo Ribery, la decisione spetta a lui. Biraghi vuole l'Inter, noi aspettiamo l'offerta congrua. Politano e Dalbert..."

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:"Avevamo tutto da perdere e abbiamo vinto una partita difficile. Contenti perché abbiamo pass...

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:

"Avevamo tutto da perdere e abbiamo vinto una partita difficile. Contenti perché abbiamo passato il turno. Stiamo mantenendo le promesse fatte, punteremo sui giovani.

Biraghi vuole andare all'Inter ma non siamo vicini, dobbiamo essere soddisfatti dell'offerta anche noi per cederlo. Poteva essere Dalbert una contropartita ma lui vuole il Nizza. Politano non arriverà in cambio di Biraghi.

Se resta Simeone non arriveranno altri attaccanti, abbiamo lui e siamo contenti così.

Riberý ci piace molto ma è in un momento di riflessione, soprattutto economicamente. Non siamo al livello delle squadre arabe e russe. Se vuole restare a giocare ad alti livelli Firenze lo aspetta e lo vuole, Se non dovesse arrivare Ribery ne prenderemo un altro, lui è funzionale al nostro progetto.Questa città aveva perso la propria identità, bastava solo una scintilla. Adesso me ne aspetto altri 28 mila di abbonati

Commisso è sempre informato, Mi piace parlare con lui perché ne sa di calcio ed è contento"