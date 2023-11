Vlahovic prendeva in giro i tifosi della Fiorentina ma non si è accorto di chi sta prendendo in giro lui

Poco più di una settimana fa Dusan Vlahovic entrò in campo a Firenze prima della partita e rise in faccia ai tifosi viola che lo fischiavano. Poi, a fine partita, usci dal campo dicendo: “Vincete la prossima volta”. Aveva vinto, era contento, prendeva in giro tutti. Anche se di lui in campo non c’è stata molta traccia ed è strano considerato che si tratta di un giocatore costato 80 milioni di euro alla società bianconera. Comunque, andando oltre, il ragazzo serbo non si è ancora reso conto che ormai è diventato il panchinaro di Kean, Allegri ormai lo tiene fisso in panchina e lo fa entrare solo per pochi scampoli di partita. A lui non resta che questo. E siamo contenti che lui è sereno e prende in giro gli altri ma dovrebbe accorgersi che stanno prendendo in giro lui facendolo passare da uno dei centravanti più forti e ambiti d’Europa al panchinaro di Kean. Gli rimane prendere in giro il pubblico di Firenze per meriti nemmeno suoi. Che brutta fine…

LA FIORENTINA SI MUOVE PER LA DIFESA