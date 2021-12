Vlahovic più carico che mai, dopo il Sassuolo ruggisce e scrive: “Sono più affamato che mai”

Dusan Vlahovic è più carico che mai, oggi, dopo il rosso a Biraghi, il tecnico Italiano lo ha sostituito per gli ultimi 10 minuti di gara (LEGGI QUI IL DIALOGO TRA I DUE) ma il serbo non l’ha presa bene. Voleva vincere ad ogni costo. Contro il Sassuolo è arrivato il gol numero 16 in 18 presenze. Raggiunto Ronaldo per il record dei gol segnati nell’anno solare in serie A, adesso manca un solo gol e Vlahovic ha a disposizione una partita. Su Instagram il centravanti della Fiorentina ha scritto: “Più affamato che mai”. E con lui cosi carico, la Fiorentina è più forte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan)