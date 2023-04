Vlahovic in difficoltà alla Juve, Cabral gongola finora 13 gol: merito di Italiano esaltare i suoi centravanti

Fiorentina vince così la nona partita consecutiva: non ci riusciva in una singola stagione dall’aprile del 1960. E Arthur Cabral è arrivato a 13 reti complessive, di cui 8 da inizio febbraio. Considerando le difficoltà che sta incontrando Dusan Vlahovic alla Juventus, dopo l’esplosione a Firenze e la ricca cessione, viene da pensare che Vincenzo Italiano sappia trovare il modo per esaltare i suoi centravanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

