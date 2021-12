Vlahovic arrabbiato a fine gara si sfoga in panchina, Italiano spiega: “Paura di fare come ad Empoli”

Alla fine di Bologna-Fiorentina, quando tutta la squadra viola, insieme allo staff tecnico ed a Vincenzo Italiano, festeggiavano insieme con i tifosi della Fiorentina presenti a Bologna, il centravanti Dusan Vlahovic era arrabbiato in panchina, come mostrato dalle immagini di Dazn. Il bomber serbo ha sfogato tutta la sua rabbia a fine gara. Nel post partita, anche Italiano ha spiegato questo momento: “Siamo reduci da una trasferta dove pensavamo di averla già vinta, con una sconfitta, con zero punti, con un dispiacere enorme. Quindi oggi sul 3-1 l’abbiamo gestita diversamente per non avere la sindrome da trasferta”.

INTANTO SINISA MIHAJLOVIC NON CI STA