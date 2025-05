Viviano: “Con questa squadra Italiano ci portava in Champions. La Fiorentina ha una squadra forte”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato il giorno dopo della sconfitta della squadra viola a Venezia, queste le sue parole a Tv Play:

“Ma cosa nono posto..la Fiorentina non può arrivare nona, ha un portiere che para qualsiasi cosa un attaccante che sono otto mesi che se gli tirano addosso fa goal, siamo decimi abbiamo preso due dei migliori giocatori dell’anno scorso pagandoli 30 milioni l’uno. Sono arrabbiatissimo con la Fiorentina perché la Fiorentina ha una rosa forte e sono arrabbiato con chi critica la società- Perché la società ha preso Gudmundsson, Kean, Richardson, Ndour e Pongracic che è titolare della nazione croata e me ne sto dimenticando sicuramente qualcuno perché ne ha presi veramente tanti e molto forti. Secondo me questo Italiano con questa squadra ci portava in Champions League anche perché Italiano una squadra così forte non l’ha mai avuta anche per colpa sua”.