Viviano: "Con Montella non ci capimmo. Mercato viola importante. Commisso ha già fatto più dei Della Valle"

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport da Emiliano Viviano fiorentino di nascita e tifoso viola: "Con Montella a Firenze non ci capimmo perchè abbiamo due caratteri difficili, io voglio s...

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport da Emiliano Viviano fiorentino di nascita e tifoso viola: "Con Montella a Firenze non ci capimmo perchè abbiamo due caratteri difficili, io voglio sempre dire ciò che penso. A Vincenzo servono determinati calciatori con alcune caratteristiche e poi la squadra giocherà sicuramente bene. Deve ricostruire la Fiorentina e in così poco tempo non puoi pensare di vincere. Serve tanto lavoro e pazienza, per questo all'Aeroplanino va dato del tempo. Un conto è quello che è accaduto lo scorso anno, un conto quello in questo inizio di campionato. Il mercato viola è stato importante ma se prendi come esempio Pedro, lui è appena arrivato ed è un illuso chi pensa che farà la differenza fin da subito, nonostante sia un calciatore con grandi capacità. È anche vero che per girare bene la squadra deve lavorare molto insieme. Per quanto riguarda i Della Valle io con loro mi sono trovato bene ma loro e Firenze non si sono mai capiti. Commisso è entrato subito nei cuori dei tifosi, in due mesi ha già fatto più di loro".