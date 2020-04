“Io secondo portiere alla Fiorentina? C’è stato anche il problema che io sono di Firenze – ha detto Viviano a Radio Bruno Toscana -. Ho vissuto situazioni peggiori… nonostante ciò non ho mai preso una multa, dico sempre ciò che penso con educazione. In estate ero stato bloccato dallo Sporting l’unico mercato che ho affrontato è quello di gennaio. Pradè lo stimo molto, Barone, mi ha fatto subito una grande impressione. Sa di dover imparare il calcio italiano, lo fa con amore. Montella? Per me in rosa c’erano alcuni calciatori non adatti al suo modo di giocare. Milenkovic è un difensore forte, ora deve confermarsi. Con Iachini siamo in buone mani”.