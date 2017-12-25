Malore Vittorio Cecchi Gori, condizioni serie ma stabili. Ha avuto una ischemia cerebrale

Brutto Natale per Vittorio Cecchi Gori, dopo la notizia del grave malore emergono altri dettagli sulle condizioni dell'ex patron viola. Vittorio è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al...

Brutto Natale per Vittorio Cecchi Gori, dopo la notizia del grave malore emergono altri dettagli sulle condizioni dell'ex patron viola. Vittorio è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma. E' giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati, si è appreso, anche alcuni problemi cardiaci. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma stabili.