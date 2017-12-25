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Arresto cardiaco per Vittorio Cecchi Gori, è gravissimo all'ospedale di Roma dalla tarda mattinata

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato d'urgenza in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per arresto cardiaco. Ora è in terapia intensiva. Lo rende noto l'ufficio stampa della famiglia. La famiglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2017 17:50
Arresto cardiaco per Vittorio Cecchi Gori, è gravissimo all'ospedale di Roma dalla tarda mattinata -
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Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato d'urgenza in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per arresto cardiaco. Ora è in terapia intensiva. Lo rende noto l'ufficio stampa della famiglia. La famiglia, i figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic chiedono il rispetto della privacy. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con il figlio Mario stanno partendo da Miami per Roma.

Messaggero.it

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