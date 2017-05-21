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MONTELLA, LA SUA RIVINCITA E LO SCHIAFFO MORALE ALLA PROPRIETÀ DELLA FIORENTINA

Oggi il tecnico del Milan si è preso la sua bella rivincita. Ma non nei confronti dei tifosi viola. Pensare che qualcuno gli preferiva Sousa..

A cura di Flavio Ognissanti
21 maggio 2017 20:00
MONTELLA, LA SUA RIVINCITA E LO SCHIAFFO MORALE ALLA PROPRIETÀ DELLA FIORENTINA -
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Se ne andò da Firenze perché cacciato dalla società viola. Il suo feeling con Andrea Della Valle e Mario Cognigni era ai minimi storici. Lui chiedeva di provare a fare qualcosa che mancava alla società per fare davvero il salto di qualità.

La sua Fiorentina arrivò ad un passo ripetutamente dalla Champions League, dalla finale di Europa League e dalla vittoria della Coppa Italia. Finali e semifinali che ancora gridano vendetta.

Se n'è andò licenziato. Un'umiliazione.

Adesso lui, Vincenzo Montella, con una squadra assolutamente mediocre e con una stagione vissuta ad aspettare il definitivo cambio di proprietà ha fatto vincere al Milan una Supercoppa Italiana e ha portato la squadra rossonera in Europa League. Quasi senza mercato e senza società alle spalle.

Una bella lezione alla società attuale della Fiorentina. Montella si è preso una bella rivincita e adesso avrà il premio di avere il prossimo anno una rosa all'altezza delle sue ambizioni.

E pensare che a Firenze qualcuno gli ha preferito Paulo Sousa...

 

Flavio Ognissanti

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