VIDEO, i tifosi della Juventus copiano quelli viola e cantano: "Napoli usa il sapone"
Grande rivalità tra Juventus e Fiorentina e quindi anche e tra le due tifoserie che non perdono occasioni per stuzzicare i con cori sugli spalti. Curioso quello che è avvenuto però a Roma, prima della...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 20:28
Grande rivalità tra Juventus e Fiorentina e quindi anche e tra le due tifoserie che non perdono occasioni per stuzzicare i con cori sugli spalti. Curioso quello che è avvenuto però a Roma, prima della finale di Coppa Italia, con i tifosi bianconeri che hanno letteralmente copiato un coro creato dai tifosi viola contro il Napoli. Ecco il video del coro fuori dallo stadio Olimpico di Roma: