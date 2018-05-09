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VIDEO, i tifosi della Juventus copiano quelli viola e cantano: "Napoli usa il sapone"

Grande rivalità tra Juventus e Fiorentina e quindi anche e tra le due tifoserie che non perdono occasioni per stuzzicare i con cori sugli spalti. Curioso quello che è avvenuto però a Roma, prima della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 20:28
VIDEO, i tifosi della Juventus copiano quelli viola e cantano: "Napoli usa il sapone" -
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Grande rivalità tra Juventus e Fiorentina e quindi anche e tra le due tifoserie che non perdono occasioni per stuzzicare i con cori sugli spalti. Curioso quello che è avvenuto però a Roma, prima della finale di Coppa Italia, con i tifosi bianconeri che hanno letteralmente copiato un coro creato dai tifosi viola contro il Napoli. Ecco il video del coro fuori dallo stadio Olimpico di Roma:

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