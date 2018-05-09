VIDEO, i tifosi della Juventus copiano quelli viola e cantano: "Napoli usa il sapone"

Grande rivalità tra Juventus e Fiorentina e quindi anche e tra le due tifoserie che non perdono occasioni per stuzzicare i con cori sugli spalti. Curioso quello che è avvenuto però a Roma, prima della...

A cura di Redazione Labaroviola 09 maggio 2018 20:28

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