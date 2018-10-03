VIDEO, La spinta di Gasperini a Pioli, un filmato di cui nessuno parla e fa vedere. Nel post partita...

E' stato un gesto gravissimo, molto più del mancato Var consulatato o del tuffo al minimo tocco di Federico Chiesa. Nessuno o quasi ne ha parlato, come se fosse una cosa normale. Stiamo parlando della...

A cura di Redazione Labaroviola 03 ottobre 2018 21:25

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