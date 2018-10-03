VIDEO, La spinta di Gasperini a Pioli, un filmato di cui nessuno parla e fa vedere. Nel post partita...
E' stato un gesto gravissimo, molto più del mancato Var consulatato o del tuffo al minimo tocco di Federico Chiesa. Nessuno o quasi ne ha parlato, come se fosse una cosa normale. Stiamo parlando della...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 21:25
E' stato un gesto gravissimo, molto più del mancato Var consulatato o del tuffo al minimo tocco di Federico Chiesa. Nessuno o quasi ne ha parlato, come se fosse una cosa normale. Stiamo parlando della spinta del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini nei confronti di Stefano Pioli. La colpa del tecnico viola? Quella di aver beneficiato del tanto discusso rigore, la risposta di Pioli è stata: "Mica l'ho dato io...".
Ecco il video dell'aggressione verbale e poi della spinta di Gasperini nel video di Sky Sport: