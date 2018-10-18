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VIDEO, Chiesa, Pjaca, Simeone e Lafont palleggiano in Piazza della Signoria a Firenze

Una piacevole sorpresa per coloro che stamattina era in centro a Firenze. Infatti Chiesa, Simeone, Pjaca e Lafont per via della partnership tra ACF Fiorentina e Dream Loud, hanno palleggiato in Piazza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 14:20
VIDEO, Chiesa, Pjaca, Simeone e Lafont palleggiano in Piazza della Signoria a Firenze -
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Una piacevole sorpresa per coloro che stamattina era in centro a Firenze. Infatti Chiesa, Simeone, Pjaca e Lafont per via della partnership tra ACF Fiorentina e Dream Loud, hanno palleggiato in Piazza della Signoria in pieno centro a Firenze. Ecco il video dello spettacolo inedito. Clicca qui per vederlo

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