Vertice di mercato in casa viola: arriverà un forte centrocampista a gennaio se la squadra sarà in zona Europa

Commisso in Italia per parlare anche di calciomercato.

La Gazzetta dello Sport di oggi racconta come, tra i vari impegni dell'agenda fittissima di Rocco Commisso, ci sia anche un vertice di calciomercato (in vista di gennaio) con Joe Barone e Daniele Pradè. In attacco si punterà tutto sul recupero di Pedro, mentre l’idea della Società è quella di piazzare un colpo importante a centrocampo, nel caso la squadra si ritrovi tra 2 mesi in zona Europa.