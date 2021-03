Verso il Milan, Amrabat ci sarà, ha recuperato. Biraghi in forse, ha ancora fastidio al piede

Esauriti i due giorni di stop che hanno sicuramente amplificato l’effetto benefico della vittoria a Benevento, ieri la ripresa degli allenamenti e adesso per la Fiorentina è una volata tutto d’un fiato fino a domenica e al Milan che sarà il primo dei cinque grandi avversari a presentarsi al Franchi.

Primo obiettivo verso il Milan, il recupero degli infortunati e di quei calciatori alle prese con problemi fisici. Amrabat, a sua volta fuori causa nell’ultimo turno per via del dolore alla schiena che l’aveva bloccato proprio contro i ducali di D’Aversa: il marocchino ha inviato la settimana allenandosi in gruppo insieme ai compagni e questo significa via libera con largo anticipo e con tutti i vantaggi per preparare la partita tatticamente a centrocampo.

Le certezze su Amrabat non sono le stesse su Biraghi, almeno non ancora: l’esterno sinistro ha svolto un allenamento differenziato in questo martedì, segno che il dolore al piede che l’ha costretto ad andare in tribuna a Benevento si fa sentire. Il tempo non manca ma è una situazione da tenere sotto controllo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

