Verso l’Empoli: Bonaventura out. Ikoné e Cabral partono titolari, Gonzalez dalla panchina 

I sudamericani sono tornati, ora la preparazione del derby contro l'Empoli entra nel vivo

Col rientro di Gonzalez, Quarta e Torreira per Italiano, la preparazione del derby é entrata nel vivo. Sull’utilizzo di Torreira non ci sono dubbi, per quanto riguarda Gonzalez qualche dubbio esiste. La composizione del tridente é un rebus. Ikoné sembra destinato ad una maglia da titolare come Cabral. Out Bonaventura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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