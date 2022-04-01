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Verso l’Empoli: Bonaventura out. Ikoné e Cabral partono titolari, Gonzalez dalla panchina 

I sudamericani sono tornati, ora la preparazione del derby contro l'Empoli entra nel vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 09:28
Verso l’Empoli: Bonaventura out. Ikoné e Cabral partono titolari, Gonzalez dalla panchina  - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Col rientro di Gonzalez, Quarta e Torreira per Italiano, la preparazione del derby é entrata nel vivo. Sull’utilizzo di Torreira non ci sono dubbi, per quanto riguarda Gonzalez qualche dubbio esiste. La composizione del tridente é un rebus. Ikoné sembra destinato ad una maglia da titolare come Cabral. Out Bonaventura. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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