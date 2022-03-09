Verso il Bologna: Ikoné ed Odriozola lavorano in gruppo. Pronti al rientro, dubbi dal 1'

Italiano recupera due pedine molto importanti

Ikoné sta già lavorando in gruppo e Odriozola lo farà dalla giornata di oggi. Se poi verranno schierati dal primo minuto contro il Bologna é ancora impossibile da prevedere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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