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Verso il Bologna: Ikoné ed Odriozola lavorano in gruppo. Pronti al rientro, dubbi dal 1'

Italiano recupera due pedine molto importanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 09:48
Verso il Bologna: Ikoné ed Odriozola lavorano in gruppo. Pronti al rientro, dubbi dal 1' - Alvaro Odriozola
Alvaro Odriozola
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ikoné sta già lavorando in gruppo e Odriozola lo farà dalla giornata di oggi. Se poi verranno schierati dal primo minuto contro il Bologna é ancora impossibile da prevedere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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