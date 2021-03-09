Verso il Benevento, Castrovilli verso il forfait. Kokorin, Kouamè e Amrabat dovrebbero esserci
Non arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina, Gaetano Castrovilli dovrebbe essere fuori anche contro il Benevento
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo non arrivano buone notizie sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, infortunato nella partita contro la Roma, il suo recupero non prosegue veloce e il calciatore continua ad allenarsi a parte. Diverso il discorso su Koaumè, Amrabat e Kokorin, che dovrebbero essere invece disponibili per sabato pomeriggio a Benevento dove la Fiorentina incontrerà la squadra di Inzaghi in un delicatissimo incontro per la salvezza.
I MINUTI FINALI SONO COSTATI ALLA FIORENTINA 8 PUNTI IN CLASSIFICA, IL DETTAGLIO
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