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Verso il Benevento, Castrovilli verso il forfait. Kokorin, Kouamè e Amrabat dovrebbero esserci

Non arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina, Gaetano Castrovilli dovrebbe essere fuori anche contro il Benevento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2021 16:19
Verso il Benevento, Castrovilli verso il forfait. Kokorin, Kouamè e Amrabat dovrebbero esserci - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo non arrivano buone notizie sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, infortunato nella partita contro la Roma, il suo recupero non prosegue veloce e il calciatore continua ad allenarsi a parte. Diverso il discorso su Koaumè, Amrabat e Kokorin, che dovrebbero essere invece disponibili per sabato pomeriggio a Benevento dove la Fiorentina incontrerà la squadra di Inzaghi in un delicatissimo incontro per la salvezza.

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