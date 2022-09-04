Vergognoso coro tifosi Juventus: "I viola sono ebrei, sterilizziamo le loro donne". Il video
I tifosi della Juventus presenti allo stadio Franchi si sono resi protagonisti di un coro vergognoso. Speriamo che il giudice sportivo ne tenga conto
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2022 14:52
Vergognoso il coro cantato dai tifosi della Juventus a Firenze nel corso della gara contro la Fiorentina. Ecco il video postato proprio da un tifoso bianconero presente al Franchi
ITALIANO, LE PAROLE NEL POST GARA
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