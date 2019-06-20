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Veretout in uscita, Milan in vantaggio ma altre due pretendenti restano alla finestra. Tesoretto viola di 20-23 milioni

Nelle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola si legge che: "Il centrocampista francese Jordan Veretout nei prossimi giorni potrebbe diventare denitivamente un ex viola. Il Milan è in vantaggi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:24
Veretout in uscita, Milan in vantaggio ma altre due pretendenti restano alla finestra. Tesoretto viola di 20-23 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Nelle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola si legge che: "Il centrocampista francese Jordan Veretout nei prossimi giorni potrebbe diventare denitivamente un ex viola. Il Milan è in vantaggio ma la Roma sta spingendo comunque in maniera importante mentre il Napoli si è leggermente defilato. I 20-23 milioni che arriveranno dalla sua cessione verranno poi gestiti da Pradè ed utilizzati per riformare il nuovo centrocampo".

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