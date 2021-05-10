Venuti: "Toni il mio centravanti della Fiorentina. Giocare per Firenze responsabilità enorme"
Una bella chiacchierata quella tra il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti e alcuni piccoli tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2021 20:09
Questo pomeriggio alcuni bambini tifosi della Fiorentina hanno avuto la fortuna di poter fare delle domande a Lorenzo Venuti, questo il video di questa simpatica chiacchierata in video chiamata
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