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Venuti: "Toni il mio centravanti della Fiorentina. Giocare per Firenze responsabilità enorme"

Una bella chiacchierata quella tra il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti e alcuni piccoli tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2021 20:09
Venuti: "Toni il mio centravanti della Fiorentina. Giocare per Firenze responsabilità enorme" -
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Questo pomeriggio alcuni bambini tifosi della Fiorentina hanno avuto la fortuna di poter fare delle domande a Lorenzo Venuti, questo il video di questa simpatica chiacchierata in video chiamata

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