Venuti: “Tifosi viola, la squadra conta più di Vlahovic. Grazie a Italiano siamo rinati”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato a Rtv 38, queste le sue parole:

“Non abbiamo alcuna preoccupazione per la questione Vlahovic, si tratta di un problema tra lui e la società, noi rimaniamo tranquilli. Dusan ha dimostrato professionalità, remiamo sempre tutti dalla stessa parte. Preoccupazione per come possono reagire i tifosi? No, i tifosi viola se sono intelligenti mettono al primo posto la squadra e non il singolo perché è importante per quello che stiamo facendo come squadra. Rammarico per la sconfitta contro il Napoli? Abbiamo voglia di ripartire, c’è rammarico. Non abbiamo un obiettivo preciso, è importante trovare un’identità come squadra e la sfida di portare in campo quello che proviamo la domenica. Italiano non ha parlato singolarmente con nessuno di noi, questo per farci scattare qualcosa dentro. Ha il merito di aver trasformato un gruppo che è lo stesso degli anni passati. Ci sono stagione che sono nate e finite male, abbiamo voglia di ripartire per far riaprire un ciclo. Entusiasmo è la parola chiave, grazie anche ai tifosi per gli applausi di domenica dopo la sconfitta” conclude Venuti.

