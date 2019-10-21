Venuti: "Orgoglioso di difendere la mia città. Vedremo alla fine dove riusciremo ad arrivare"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Lorenzo Venuti nel pre gara di Brescia-Fiorentina: "La Fiorentina è una cosa incredibile, un orgoglio enorme difendere la mia città. Le mie aspettative perso...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Lorenzo Venuti nel pre gara di Brescia-Fiorentina: "La Fiorentina è una cosa incredibile, un orgoglio enorme difendere la mia città. Le mie aspettative personali sono quelle di cercare di dimostrare di poter restare il più a lungo possibile qui mentre quelle di squadra giocare domenica dopo domenica e poi vedere alla fine dove riusciamo ad arrivare. Giocare con Ribery significa crescere, imparare e cercare di vedere sempre i dettagli di un professionista enorme e campione come lui".