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Venuti: "Orgoglioso di difendere la mia città. Vedremo alla fine dove riusciremo ad arrivare"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Lorenzo Venuti nel pre gara di Brescia-Fiorentina: "La Fiorentina è una cosa incredibile, un orgoglio enorme difendere la mia città. Le mie aspettative perso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 21:20
Venuti: "Orgoglioso di difendere la mia città. Vedremo alla fine dove riusciremo ad arrivare" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Lorenzo Venuti nel pre gara di Brescia-Fiorentina: "La Fiorentina è una cosa incredibile, un orgoglio enorme difendere la mia città. Le mie aspettative personali sono quelle di cercare di dimostrare di poter restare il più a lungo possibile qui mentre quelle di squadra giocare domenica dopo domenica e poi vedere alla fine dove riusciamo ad arrivare. Giocare con Ribery significa crescere, imparare e cercare di vedere sempre i dettagli di un professionista enorme e campione come lui".

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