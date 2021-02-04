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Venuti: "Domani contro l'Inter ci aspetta una partita difficile. Possiamo dire la nostra"

Le parole del giocatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2021 17:41
Venuti: "Domani contro l'Inter ci aspetta una partita difficile. Possiamo dire la nostra" -
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"Domani arriva l'Inter a Firenze - ha detto Lorenzo Venuti ai canali ufficiali della Fiorentina -. ci aspetta una partita difficile, ma come abbiamo dimostrato nelle ultime due partite, proprio contro l'Inter, possiamo dire la nostra".

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