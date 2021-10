Valcareggi: “Vlahovic alla Juventus a gennaio è possibile. Fiorentina ha fatto grande la Juve”

Riguardo al rendimento esponenziale di Federico Chiesa e all’accostamento bianconero di Dusan Vlahovic, la redazione di Tutto Juve ha intervistato in esclusiva Furio Valcareggi, storico procuratore sportivo e tifoso della Fiorentina

Lo conosci sin da bambino: come giudichi l’exploit dell’ultimo anno e mezzo di Chiesa?

“E’ sicuramente uno dei tre-quattro esterni offensivi più forti al mondo. E’ completo ed è essenziale. Quando strappa è imprendibile. Poi è generoso: aiuta la squadra, torna indietro, recupera i palloni… Nessuno è come lui”.

Ai bianconeri sarebbe stato accostato anche Vlahovic…

“Parliamoci chiaro: Vlahovic alla Fiorentina non ci vuole rimanere e alla Juve serve il centravanti…”.

Non solo la Juve, tuttavia, ci starebbe puntando…

“Sì, ma la Juve ha una grande disponibilità economica e non farebbe fatica a prenderlo. In più Vlahovic vuole andare via. Vivo Firenze e lui ormai si è messo la città contro”:

Quindi pensi che ci sarebbe la possibilità di vedere Vlahovic in bianconero già a gennaio?

“Non mi sorprenderebbe. E’ un grandissimo attaccante e la Juve compra sempre i grandi calciatori, specie dalla Fiorentina: Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi… I viola hanno fatto grande la Juve negli anni”.

