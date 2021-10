Paratici chiude su Vlahovic al Tottenham: “Piace a tanti ma per ora non è nei nostri piani”

“Il profilo di Vlahovic piace a tanti, è un 2000 fortissimo ma per ora non rientra nei piani del Tottenham” ha detto Fabio Paratici che del Tottenham è il direttore sportivo, sfila una concorrente della Juventus per il bomber serbo che a fine stagione o addirittura a gennaio potrebbe lasciare la Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

