Nazione, Vlahovic, l’asta è già partita: la Fiorentina chiede 70 milioni per la cessione

La Fiorentina ha aperto un’asta che parte da 70 milioni, questa non è una cifra casuale ma quel valore concordato in estate per la clausola rescissoria da inserire nel rinnovo. Dall’Inghilterra sembra ci sia il Manchester City interessato che non ha acquistato Kane in estate. C’è anche forte la concorrenza dell’Atletico Madrid. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

