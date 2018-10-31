Valcareggi: "Simeone merita la maglia da titolare. Pioli può fare di più"

È intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Furio Valacareggi che ha così parlato del momento della Fiorentina."La squadra sta facendo bene perché, a parte le difficoltà di gioco, la classifica è buona....

È intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Furio Valacareggi che ha così parlato del momento della Fiorentina.

"La squadra sta facendo bene perché, a parte le difficoltà di gioco, la classifica è buona. I risultati contano. Non esistono difensori che non sbagliano mai: Vitor Hugo ogni tanto ha qualche amnesia ma è nel giro della nazionale brasiliana. E basta con la storia dei fuori ruolo: cambiano pochi metri. Milenkovic sta facendo un gran campionato e non a caso lo cercano tutti. Simeone? Questa pausa è un suo diritto, per me merita ancora lui la maglia di titolare per quanto ci ha fatto vedere. Pioli? Sta valorizzando molti singoli, ma forse qualcosina in più può farla. Il centrocampo mi piace: sento grandi rimpianti per Badelj ma nella Lazio non sta giocando. E so per certo che gli sono stati offerti 1,6 milioni a stagione. Di più non si poteva davvero fare".