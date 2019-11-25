Valcareggi: "Chiesa andava ceduto subito. Ieri a Verona c'è stata la rottura totale, vuole andarsene"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Furio Valcareggi: "Il problema più pesante della Fiorentina si chiama Federico Chiesa. Aveva già un accordo per l'estate con la Juventus, doveva essere...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Furio Valcareggi: "Il problema più pesante della Fiorentina si chiama Federico Chiesa. Aveva già un accordo per l'estate con la Juventus, doveva essere ceduto subito. Nella sfida contro l'Hellas ieri il rifiutarsi di entrare in campo è stata la rottura totale. Chiesa non vuole più giocare per la Fiorentina, vuole andarsene tanto che non ha mai risposto chiaramente ad una domanda sul fatto di voler rimanere. Il presidente Commisso forte del contratto firmato gliel'ha fatto rispettare ma il ragazzo non è felice. Tutti fanno finta di non sapere ma la rottura c'è. Sicuramente arriveranno i rumori dello stadio".