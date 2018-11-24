UNA FRASE PERICOLOSISSIMA, TIFOSI ARRABBIATI. E NEMMENO DELLA VALLE...

di Flavio Ognissanti“Il nostro progetto è stato ben accettato dai tifosi, visto che abbiamo fatto dei record di presenze allo stadio”In un periodo di nulla assoluto ci ha pensato Corvino a scatenere t...

di Flavio Ognissanti

“Il nostro progetto è stato ben accettato dai tifosi, visto che abbiamo fatto dei record di presenze allo stadio”

In un periodo di nulla assoluto ci ha pensato Corvino a scatenere tifosi e non solo con una dichiarazione che poteva tranquillamente evitare di dire, oltre che tanto, anzi troppo, sbagliata nei tempi, nei modi e nella sostanza.

Siamo in un periodo delicato, la squadra non gira come potrebbe, Pioli è accusato di non aver dato un gioco e la cattiveria necessaria al gruppo.

La nota positiva però è che i tifosi viola stanno mettendo da parte la critica e molto del loro dissenzo per la gestione attuale, e sono sempre di più al fianco della squadra, come testimonia anche il dato di tifosi che domani saranno presenti a Bologna, più di 1700. Come raccontato anche per la partita in casa contro la Juventus ci sarà uno stadio pieno con 40 mila persone, uno spettacolo come mai visto negli ultimi anni. Mai come questa volta, il popolo viola sta rispondendo presente per l'amore che nutre per la Fiorentina.

Con la dichiarazione di Corvino, uno dei maggiori responsabili delle ultime annate negative e uno dei maggiori capri espriatori da parte della tifoseria, rischia di dividere ancor di più il mondo viola.

E' stato proprio il patron Andrea Della Valle a dichiarare come non ci debbano più essere divisioni e di come si debba andare avanti nel nome della Fiorentina e per amore di questi colori.

La frase di Corvino è pericolosissima, come a voler dire che chi va allo stadio, segue e incita la squadra lo fa perchè concorda con la politica societaria.

Nulla di più falso e più pericoloso. Parole che rischiano di dividere ancor di più e di far svanire l'onda positiva che sta attraversando una tifoseria che ad oggi non sta facendo mancare il proprio sostengo al gruppo, come confermato anche da Pioli pochi minuti fa in conferenza stampa.

La curva Fiesole, ma anche una buona parte di tifoseria, ha dimostrato ampiamente, anche sui social, di non condividere le scelte della società, ma nonostante tutto, com'è giusto e normale che sia, tutti sono al fianco della Fiorentina e di questo gruppo di giocatori.

Mancano i risultati, mancano grandi acquisti, si parla solo di cessioni illustri, ma nonostante tutto i tifosi ci sono.

Certe frasi sarebbe meglio evitarle, perchè dicono e raccontano una grande fesseria, che rischia di rovinare la nota più positiva di questo periodo dell'anno. Il sostegno e la presenza incondizionata dei tifosi della Fiorentina.