Una Fiorentina in grande emergenza a Napoli. Mancheranno Torreira, Odriozola e Bonaventura

Oltre alla difficoltà della partita su uno dei campi più difficili della serie A, Italiano dovrà fare a meno di tre grandi pedine della Fiorentina

Come scrive La Nazione questa mattina, sarà una Fiorentina ancora in emergenza quella che domenica affronterà il Napoli, lo ha confermato lo stesso Vincenzo Italiano, che ha ammesso che sia Odriozola che Bonaventura non saranno convocati per la trasferta di dopodomani, a causa dei postumi dei loro rispettivi acciacchi.

Sui quali, a questo punto, è lecito accendere una spia d’allarme visto che sia l’ex Milan che lo spagnolo non giocano una partita da ormai quasi un mese per problemi che sembravano risolvibili in tempi ragionevolmente rapidi ma che, nonostante la lunga pausa per le Nazionali, si sono poi dilungati nel tempo. L’ultima volta che il terzino e la mezzala si sono visti in campo era il 13 marzo - giorno di Fiorentina-Bologna - e da allora, eccezion fatta per una convocazione forzata del basco per la gara con l’Inter, non sono stati più utilizzati.

RIBERY PARLA DI VLAHOVIC E CHIESA

https://www.labaroviola.com/ribery-elogia-i-due-ex-fiorentina-vlahovic-il-nuovo-lewandowsky-chiesa-mi-somiglia/171829/