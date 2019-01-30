Una brutta notizia per i tifosi viola, oggi pioverà al Franchi durante la partita. Pericolo viola?

Una brutta notizia per i tifosi che oggi saranno allo stadio Franchi per i quarti di Coppa Italia, la Fiorentina incontrerà la Roma e già l'orario della partita non favorisce i tifosi, una decisione c...

Una brutta notizia per i tifosi che oggi saranno allo stadio Franchi per i quarti di Coppa Italia, la Fiorentina incontrerà la Roma e già l'orario della partita non favorisce i tifosi, una decisione che non aiuta chi lavora quella dell'orario fissato alle 18.15. Altra nota negativa sono le condizioni atmosferiche, infatti oggi dalle parti di Campo di Marte è prevista pioggia. Non una bella notizia considerata la mancata copertura..