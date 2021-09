Tuttosport, Torino, squadra completa ma manca un tassello: Juric voleva Amrabat della Fiorentina

Negli ultimi giorni di mercato la rosa del Torino messa a disposizione di Juric è stata completata, con l’eccezione del centrocampista che il tecnico croato avrebbe voluto per chiudere il cerchio: In definitiva Amrabat è rimasto a Firenze ma nel complesso l’allenatore che nella sosta sta lavorando per presentare un Toro in grado di conquistare i primi punti alla ripresa. Lo scrive Tuttosport.

