Tuttosport scrive: “Italiano vuole nuove sfide, Napoli su di lui in caso di addio di Spalletti”

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli è in bilico. Secondo Tuttosport oggi in edicola, c’è da capire come si evolveranno i rapporti tra De Laurentiis ed il tecnico. Il mercato estivo arriva. Il club partenopeo è interessato a diversi tecnici, tra questi spunta Italiano, desideroso di affrontare nuove sfide.

