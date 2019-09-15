Tuttosport, Sarri non riesce a conquistare i tre punti a Firenze. Inter prima in classifica

Secondo Tuttosport, Maurizio Sarri l'allenatore della Juventus ex del Napoli ha ottenuto solamente 3 vittorie, 5 pareggi e due scofitte in 10 gare contro la Fiorentina. Inoltre è da tre partite che al...

A cura di Redazione Labaroviola 15 settembre 2019 13:17

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