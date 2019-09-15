Tuttosport, Sarri non riesce a conquistare i tre punti a Firenze. Inter prima in classifica
Secondo Tuttosport, Maurizio Sarri l'allenatore della Juventus ex del Napoli ha ottenuto solamente 3 vittorie, 5 pareggi e due scofitte in 10 gare contro la Fiorentina. Inoltre è da tre partite che al...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2019 13:17
Secondo Tuttosport, Maurizio Sarri l'allenatore della Juventus ex del Napoli ha ottenuto solamente 3 vittorie, 5 pareggi e due scofitte in 10 gare contro la Fiorentina. Inoltre è da tre partite che al Franchi le sue squadre non segnano. Primo punto per la Fiorentina alla terza giornata di campionato mentre l'Inter ha sorpassato la Juventus in classifica vincendo contro l'Udinese 1-0 e salendo a quota 9.