Tuttosport, Sarri accelera per la risoluzione con la Juve, nodo sulla spalmatura del pagamento

Stanno continuando a trattare e anche ieri c’è stato un aggiornamento fra le parti. La dirigenza della Juventus da un lato i rappresentanti di Maurizio Sarri dall’altro, spinti da un obiettivo comune: risolvere il contratto che ancora lega il tecnico al club bianconero fino al 30 giugno 2022. Non sono mancati gli incontri, anche telefonici causa pandemia, per provare a siglare un accordo nel più breve tempo possibile. Non manca molto alla separazione definitiva della Juve da Sarri. C’è un accordo di massima sui soldi: i bianconeri riconosceranno tutte le mensilità della stagione al tecnico in cambio della rinuncia alla penale da un paio di milioni legata al mancato rinnovo per la stagione 2021-22. Resiste la distanza invece sui tempi dei pagamenti: i bianconeri vorrebbero versare le mensilità restanti non subito bensì nel 2021-22. Si continua a trattare. Ma una cosa è certa: Sarri ha voglia di calcio e di tornare protagonista. Fiorentina e Roma tra le altre sono ipotesi che non tramontano. Pellegrini e Fali Ramadani in rappresentanza del tecnico stanno provando a stringere i tempi. Lo riporta Tuttosport.

