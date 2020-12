Tuttosport, niente Fiorentina per Piatek: torna al Genoa in prestito con riscatto in caso di salvezza

Krzysztof Piatek e il Genoa atto secondo. Domani l’attaccante polacco in forza all’Hertha Berlino sosterrà le visite mediche a Genova per un’operazione che segna innegabilmente un mercato rossoblù esplosivo. Il ritorno di Piatek con la Fiorentina poco convinta, solletica i tifosi e fa sognare una risalita in classifica. L’accordo prevede un prestito oneroso con riscatto in caso di salvezza. Lo riporta Tuttosport.

