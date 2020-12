Tuttosport, Man, la Fiorentina accelera, ha già fatto un’offerta. Nsame proposto ai viola

La notizia rimbalza attraverso i media romeni e fa drizzare le antenne dalle parti di Firenze: sarebbe infatti il club viola ad aver formulato l’offerta più concreta per Dennis Man, esterno d’attacco classe ’98 capocannoniere nel campionato rumeno. Lo ha confermato Becali, deus ex machina del calcio rumeno e non incidentalmente patron della stessa Steaua Bucarest. Il club viola ha deciso di accelerare i tempi per anticipare la concorrenza di Roma, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Atalanta e perchè Man potrebbe rappresentare una soluzione per l’attacco anche se dovrebbe comunque ambientarsi nel campionato italiano. L’altra opzione resta sempre Caicedo della Lazio anche perchè Piatek pare ormai destinato a tornare al Genoa.

L’attaccante camerunese con passaporto francese dello Young Boys, Jean-Pierre Nsame è stato invece proposto ai dirigenti viola: l’anno scorso è stato il capocannoniere del campionato svizzero e ha segnato anche contro la Roma in Europa League. Lo riporta Tuttosport.

