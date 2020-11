Tuttosport, Milenkovic è ancora sul taccuino dell’Inter: Ramadani ha ottimi rapporti con i nerazzurri

L’Inter con Fali Ramadani ha ottimi rapporti, nelle scorse settimane ha trovato con lui l’intesa per il prolungamento di Handanovic e ha parlato più volte di un altro difensore serbo, Nikola Milenkovic della Fiorentina, obiettivo estivo nerazzurro se si fosse concretizzata la cessione di Skriniar al Tottenham. Il 23enne difensore viola rimane sul taccuino di Marotta e Ausilio ma l’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perchè il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte. Lo scrive Tuttosport.

