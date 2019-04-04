Tuttosport, la Juventus offrirà Orsolini alla Fiorentina per far abbassare il prezzo di Chiesa
La Juventus vuole Federico Chiesa e secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, la società bianconera vorrebbe inserire nella trattativa Orsolini, esterno d'attacco adesso a Bologna per far abba...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 13:39
La Juventus vuole Federico Chiesa e secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, la società bianconera vorrebbe inserire nella trattativa Orsolini, esterno d'attacco adesso a Bologna per far abbassare il prezzo del talento viola. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano, Orsolini sarebbe gradito dalle parti di Firenze, vedremo.