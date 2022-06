Tuttosport, Juve-Fiorentina c’è l’intesa per Mandragora ma manca quella tra il giocatore e la viola

Sono giorni decisivi per il futuro di Rolando Mandragora: il centrocampista non è stato riscattato dal Toro, né esercitando l’obbligo poiché non sono state raggiunte le 22 presenze da titolare – così fosse stato i granata lo avrebbero acquisito per 9 milioni di euro – né procedendo con il diritto a 14. Lasciato cadere per poi procedere a una trattativa volta a entrare in possesso del cartellino per una cifra inferiore. Una strategia che potrà pagare, ma che rischia anche di lasciare Juric con una casella vuota alla voce centrocampisti. Questo perché una volta scaduti i termini per il riscatto, la Juve ha facoltà di discutere di Mandragora anche con club terzi.

Della situazione ha legittimamente approfittato la Fiorentina, che ieri ha trovato una sostanziale intesa con i bianconeri. Ma non ancora con il giocatore. Non perché il regista napoletano non gradisca Firenze e i colori viola, ma perché come più volte ribadito al proprio agente prima vuole capire fino a che punto il Toro creda in lui, fino a quanto Vagnati su mandato di Cairo sia disposto a investire, per l’ex dell’Udinese (ultima squadra dove Mandragora aveva giocato, prima del trasferimento del gennaio 2021: in granata, assieme a Sanabria, lo aveva tenacemente voluto Davide Nicola, artefice della salvezza con il Torino e poi di quella assai complicata conquistata nell’ultimo campionato con la Salernitana). Per evitare che a saziarsi finisca per essere la Fiorentina, ecco che si torna alla necessità di una offerta che non sia inferiore ai 10 milioni e mezzo. Una cifra spartiacque, sotto la quale la Juve andrebbe a realizzare una minusvalenza. Lo scrive Tuttosport.

