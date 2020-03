Duello in corso, secondo quanto scrive Tuttosport per Federico Chiesa tra Marotta e Paratici. L’attaccante viola è già ampiamente affermato e, non a caso, da tempo è al centro della contesa tra Juventus e Inter: la prima ha più facili tà nell’approccio con il giocatore, la seconda con la società. Come noto, l’avvicendamento nella gestione della Fiorentina (con acquisizione del club da parte i Rocco Commisso) ha resettato tutto o quasi, quantomeno posticipato ogni discorso al termine della stagione.

Chiesa avrà verosimilmente già firmato un prolungamento contrattuale che consentirà alla società toscana di mantenere una posizione di forza in termini di contrattazione (la valutazione dell’attaccante si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro). In casa viola sanno, inoltre, che le big del calcio italiano busseranno alla porta anche per Gaetano Castrovilli.