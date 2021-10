Tuttosport, Amrabat panchinaro nella Fiorentina, ma sempre pupillo di Juric. Assalto a gennaio?

Come riporta Tuttosport in edicola oggi, il Torino potrebbe tornare alla carica per Amrabat nel mercato di gennaio. I granata, su indicazione di Juric, aveva già provato a prenderlo in estate, ma il giocatore è rimasto a Firenze. Ad oggi pero’ il marocchino è un panchinaro nella Fiorentina. Ecco perchè il club di Cairo potrebbe riprovarci, offrendo di nuovo un prestito con diritto di riscatto.

