Tutti pazzi per Vecino, lo vuole il Napoli con Sarri ma anche la Roma in caso di partenza di Nainggolan
Potrebbe partire un asta per il centrocampista uruguaiano, le Big si muovono per lui. Ma per la Fiorentina è incedibile..
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 11:17
Come riporta La Nazione Matias Vecino continua ad essere l'oggetto del desiderio di tanti. Da sempre nel mirino del Napoli continua ad essere corteggiato dal club di De Laurentiis. Sarri lo stima tantissimo, visto che lo ha fatto esplodere ad Empoli, ed anche questa estate gli azzurri ci riproveranno. Alla Fiorentina piace Jorginho, che potrebbe essere inserito nella trattativa. Vecino ha una clausola di 25 milioni, che potrebbe tuttavia essere abbassata. Piace anche alla Roma, che nel caso di partenza di Radja Nainggolan potrebbe affondare il colpo proprio sul centrocampista viola.