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Tutta la gioia di Milenkovic a fine partita: "Emozione unica, siamo in semifinale. Forza grande viola"

Un grande gol ed una grande gioia per Nikola Milenkovic che segna il gol della vittoria all'ultimo minuto di gioco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 22:40
Tutta la gioia di Milenkovic a fine partita: "Emozione unica, siamo in semifinale. Forza grande viola" -
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Tutta la gioia di Milenkovic a fine partita: "Emozione unica, siamo in semifinale. Forza grande viola"

Tanta la gioia anche di Milenkovic, autore del gol vittoria all'ultimo secondo sul campo dell'Atalanta di Gasperini, questo il post su Instagram del serbo che festeggia cosi: "Emozione unica! Si vola in semifinaleeeeee! Forza grande Viola!"

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