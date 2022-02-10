Tutta la gioia di Milenkovic a fine partita: "Emozione unica, siamo in semifinale. Forza grande viola"
Un grande gol ed una grande gioia per Nikola Milenkovic che segna il gol della vittoria all'ultimo minuto di gioco
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 22:40
Tanta la gioia anche di Milenkovic, autore del gol vittoria all'ultimo secondo sul campo dell'Atalanta di Gasperini, questo il post su Instagram del serbo che festeggia cosi: "Emozione unica! Si vola in semifinaleeeeee! Forza grande Viola!"
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