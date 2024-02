Tour de force complicato per la Fiorentina: Empoli poi Lazio, Torino e Roma con in mezzo la Conference 

Il Corriere dello Sport analizza il calendario della Fiorentina: partite complicate in campionato, con in mezzo gli ottavi di Conference League. Subito l’Empoli in un derby che spesso e volentieri provoca problemi e guai alla squadra viola (non ultima c’è lì la partita dell’andata a ricordarlo con lo 0-2 che aveva dato il via alla prima serie negativa stagionale), ma la squadra gigliata se la dovrà vedere in seguito con Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus (e dentro ci sono le due gare degli ottavi di Conference League che si disputerrano a marzo) nell’alternanza casa-fuori in un mese e mezzo ad altissimo, enorme coefficiente di difficoltà.

