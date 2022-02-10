Torreira trionfante: "Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Fatta una partita spettacolare"

Lucas Torreira ha parlato cosi dopo la partita contro l'Atalanta attraverso il suo profilo Instagram, parole al miele verso la squadra

"SIAMO IN SEMIFINALE! Partita spettacolare di tutta la squadra.

Questa squadra è forte e unita, non si arrende mai e lascia tutto in ogni palla.

Orgoglioso dei miei compagni di squadra e dei nostri tifosi che si fanno sentire sempre.

ANDIAMO! NOI SEGUIAMO!"

Lo ha scritto Lucas Torreira su Instagram poco la vittoria della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta

GASPERINI SI RIFIUTA DI PARLARE A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/gasperini-perde-ancora-e-non-ci-sta-si-rifiuta-di-parlare-e-manda-un-dirigente-in-televisione/164859/