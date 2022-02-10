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Torreira trionfante: "Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Fatta una partita spettacolare"

Lucas Torreira ha parlato cosi dopo la partita contro l'Atalanta attraverso il suo profilo Instagram, parole al miele verso la squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 22:20
Torreira trionfante: "Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Fatta una partita spettacolare" -
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Torreira trionfante: "Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Fatta una partita spettacolare"

"SIAMO IN SEMIFINALE! Partita spettacolare di tutta la squadra.
Questa squadra è forte e unita, non si arrende mai e lascia tutto in ogni palla.
Orgoglioso dei miei compagni di squadra e dei nostri tifosi che si fanno sentire sempre.
ANDIAMO! NOI SEGUIAMO!"

Lo ha scritto Lucas Torreira su Instagram poco la vittoria della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta

GASPERINI SI RIFIUTA DI PARLARE A FINE PARTITA

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